Пачки денег и дорогие иномарки: чиновники из Ивановской области попались на взятках

Общий размер отката составил 45 миллионов рублей.

Громкий коррупционный скандал разгорается в Ивановской области. По делу о получении нескольких десятков миллионов рублей в качестве взяток проходят руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первый заместитель.

Силовики проверяют квартиры и загородные дома чиновников и их родственников. Уже обнаружили дорогие иномарки и крупные суммы денег — в рублях и валюте.

По версии следствия, подозреваемые заключили контракты на строительство автодорог на девять миллиардов рублей. При этом с компании требовали 1,5% от суммы. Общий размер взятки достиг почти 45 миллионов рублей.