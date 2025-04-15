Пачки денег и дорогие иномарки: чиновники из Ивановской области попались на взятках

Эфирная новость 43 0

Чиновники из Ивановской области попались на взятке в 45 миллионов рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Общий размер отката составил 45 миллионов рублей.

Громкий коррупционный скандал разгорается в Ивановской области. По делу о получении нескольких десятков миллионов рублей в качестве взяток проходят руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первый заместитель.

Силовики проверяют квартиры и загородные дома чиновников и их родственников. Уже обнаружили дорогие иномарки и крупные суммы денег — в рублях и валюте.

По версии следствия, подозреваемые заключили контракты на строительство автодорог на девять миллиардов рублей. При этом с компании требовали 1,5% от суммы. Общий размер взятки достиг почти 45 миллионов рублей.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:59
Путин на родном языке пообщался с немцем, переехавшим в Россию
18:48
Расчищают завалы: последние данные о застрявших шахтерах в Ростовской области
18:35
Поматросил и бросил? Сергей Зверев-младший требует 25 миллионов за сломанную жизнь
18:14
Пачки денег и дорогие иномарки: чиновники из Ивановской области попались на взятках
18:00
«Не хотел кичиться»: Паша Техник материально поддерживал бойцов СВО
17:45
Землетрясение в Сан-Диего: слоны прикрыли собой своих детенышей

Сейчас читают

«Не только коллеги»: Марина Кравец о дружбе с мужчинами в шоу-бизнесе
Учимся разговаривать честно: любовный гороскоп на май 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Портал в потусторонний мир: что категорически нельзя делать перед зеркалом?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп