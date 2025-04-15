«Будем солидарны»: Польша хочет «зарабатывать» на восстановлении Украины

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Туск: Польша не хочет наивно помогать Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk; 5-tv.ru

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Глава правительства республики заявил об окончании эпохи «наивной глобализации».

Тем временем, Польша больше не хочет просто поддерживать Украину, Варшава ищет способ получения прибыли. Причем, как заявил Дональд Туск зарабатывать «безжалостно и эгоистично».

Слова эти прозвучали на Европейском форуме новых идей. Польский премьер признал, что эпоха «наивной глобализации» заканчивается и пора всерьез думать о собственной экономике. Туск привел и конкретный пример — он считает, что главным транспортным хабом, через который товары пойдут на Украину должен стать терминал в городе Славкув. Как раз сейчас в его развитие Варшава активно вкладывает деньги.

«Мы поможем Украине, Польша солидарна, но ни в коем случае не наивна. Не будет так, что Польша проявляет солидарность, а другие — зарабатывают деньги на восстановлении Украины. Мы будем солидарны и будем на этом зарабатывать», — сказал премьер Польши.

Стоит отметить, что подобные заявления Дональд Туск делал и раньше, но они были куда более сдержанными — и звучали, как правило, на фоне массовых протестов польских сельхозпроизводителей, которых помощь Киеву просто убивает.

Напомним, продукты поступающие из Украины все еще не облагаются пошлиной. Действие этих торговых льгот истекает 5 июня.

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