Путин сообщил об улучшении ситуации с инфляцией

Путин: ситуация с инфляцией в РФ меняется в лучшую сторону
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
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Основная цель — сохранить финансовую стабильность.
Президент России Владимир Путин прокомментировал текущую ситуацию с ипотечным кредитованием и инфляцией, отметив, что ужесточение условий по кредитам — мера осознанная. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета.
По его словам, власти стремятся снизить уровень инфляции, и ради этого готовы временно «сократить» ипотеку.
«В целях улучшения макроэкономических показателей», — уточнил Путин.
Как объяснил президент, первоначальный взнос растет, банки резервируют средства, и это сжимает ипотечный рынок. Но именно этого и добиваются экономические ведомства. Путин подчеркнул, что логика в этом есть: если не удержать инфляцию, пострадают и экономика, и люди.
Российский лидер также отметил, что такой подход — это не догма. Власти продолжают обсуждать возможные корректировки, поскольку ситуация не стоит на месте.
«Тем не менее мы тоже обсуждаем, и не только сегодня. И разные мысли, и ситуация меняется. Кстати, ситуация все-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — добавил он.
Пока же основная цель — сохранить финансовую стабильность.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин призвал «навести порядок» в сфере семейной ипотеки.
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