Путин сообщил об улучшении ситуации с инфляцией

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 133 0

Путин: ситуация с инфляцией в РФ меняется в лучшую сторону

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Основная цель — сохранить финансовую стабильность.

Президент России Владимир Путин прокомментировал текущую ситуацию с ипотечным кредитованием и инфляцией, отметив, что ужесточение условий по кредитам — мера осознанная. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета.

По его словам, власти стремятся снизить уровень инфляции, и ради этого готовы временно «сократить» ипотеку.

«В целях улучшения макроэкономических показателей», — уточнил Путин.

Как объяснил президент, первоначальный взнос растет, банки резервируют средства, и это сжимает ипотечный рынок. Но именно этого и добиваются экономические ведомства. Путин подчеркнул, что логика в этом есть: если не удержать инфляцию, пострадают и экономика, и люди.

Российский лидер также отметил, что такой подход — это не догма. Власти продолжают обсуждать возможные корректировки, поскольку ситуация не стоит на месте.

«Тем не менее мы тоже обсуждаем, и не только сегодня. И разные мысли, и ситуация меняется. Кстати, ситуация все-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — добавил он.

Пока же основная цель — сохранить финансовую стабильность.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин призвал «навести порядок» в сфере семейной ипотеки.

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