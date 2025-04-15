Путин призвал «навести порядок» в сфере семейной ипотеки

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 901 0

Путин указал на необходимость навести порядок в сфере семейной ипотеки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Президент указал на размер «накручиваемых» банками комиссий — от 5 до 10%.

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости дополнительных комиссий при выдаче льготной семейной ипотеки. Глава государства выступал на заседании президиума Госсовета. 

По словам Путина, нужно срочно навести порядок: банки получают господдержку, но при этом накручивают семьям лишние платежи — от 5% до 10% сверх ставки.

Тем временем рынок жилья — под давлением. Из запланированных 1,383 миллиардов квадратных метров до 2036 года к 2030-му должны построить почти половину — 663. Это должно обеспечить 33 «квадрата» на человека. Но реальность далека от плана: более 2000 проектов по всей стране уже отстают от графика минимум на полгода. Причина — падающий спрос. Люди не спешат брать ипотеку: кредиты дорогие, а банки добавляют скрытые расходы.

Даже те, кто имеет право на льготы, не всегда решаются воспользоваться ими. И это не удивительно — государство субсидирует ипотеку, а банки, по сути, наживаются на тех, кому она предназначена.

«Необходимо навести, конечно, порядок», — подчеркнул Путин.

Проблемы касаются и застройщиков. Стоимость проектного финансирования растет, а новых стройплощадок стало меньше — минус 23% за год. Компании уходят с рынка, долги увеличиваются, риски для экономики — нарастают. В такой ситуации без вмешательства власти не обойтись.

Путин предложил разработать программу временного субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков, особенно в малых городах. Он напомнил: такие меры обсуждали раньше, но теперь они становятся необходимостью.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский лидер Владимир Путин обсудил с Правительством успехи лесопромышленного комплекса.

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