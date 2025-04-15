Горячая месть: в Уфе обиженная женщина подожгла авто и напала на жену владельца

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 258 0

В Уфе женщина подожгла машину на парковке во дворе и напала на женщину

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Очевидцы

В Уфе женщина устроила поджог машины бывшего соседа. Когда выбежали автовладелец, нарушительница напала на его жену. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, история мести тянется еще с 2022 года. Тогда у женщины рушился брак. Развод проходил тяжело — на стороне ее мужа оказалась соседка с пятого этажа. Именно она выступила свидетелем в суде и поддержала мужчину.

После развода она переехала, но, как выяснилось, затаила глубокую обиду. Год назад женщина подкараулила ту самую соседку и нанесла ей несколько ножевых ранений. Соседка чудом выжила, а женщина оказалась под следствием. Казалось бы, все: расследование, дело в полиции, новые границы. Но не тут-то было.

Сегодня женщина вернулась. Утром она подожгла автомобиль мужа своей бывшей соседки на проспекте Октября, 65/2. Когда машина вспыхнула, женщина пошла дальше — снова попыталась напасть на ту самую соседку. На этот раз свидетели оказались рядом и не дали довести задуманное до конца. Пострадавшей помогли на месте, а женщину задержали прибывшие полицейские.

Теперь ей грозит не только ответственность за поджог, но и новое уголовное дело за повторное нападение.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК назвал личность стрелявшего в Мурманске мужчины.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.30
-0.47 93.68
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:48
Горячая месть: в Уфе обиженная женщина подожгла авто и напала на жену владельца
21:25
Священное зерно или ловушка маркетинга? Чего мы не знаем о киноа
21:11
Российские синхронистки вернулись в Москву после победы на этапе Кубка мира
20:57
«Будем солидарны»: Польша хочет «зарабатывать» на восстановлении Украины
20:45
Путин сообщил об улучшении ситуации с инфляцией
20:28
Вынесен приговор создателю «группы смерти» «Синий кит»

Сейчас читают

«Жила ради него»: почему Цымбалюк-Романовская не родила от Джигарханяна
«Не хотел кичиться»: Паша Техник материально поддерживал бойцов СВО
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Портал в потусторонний мир: что категорически нельзя делать перед зеркалом?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп