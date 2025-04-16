Старшая сестра троих детей из Ленинградской области намерена стать их опекуном

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Сейчас мальчики находятся в больнице.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Debets; 5-tv.ru

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В Ленинградской области сегодня задержана мать, которая бросила на произвол судьбы троих детей. Она вышвырнула их из дома, чтобы сыновья не мешали пить и употреблять наркотики. Мальчишки перестали ходить в школу, чтобы не умереть с голода, попрошайничали. Даже соседи не сразу поняли, что произошло в этой семье. Причины драмы выяснил корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков.

Покосившийся забор и разбросанный по участку мусор. Единственное, что отличает этот дом от заброшенного, — работающие камеры наблюдения. В таких условиях жили дети петербурженки Ольги Миккель, которую полицейские задержали за истязание несовершеннолетних. Последние два месяца они живут в пристройке рядом с домом. Туда их отселила собственная мать.

«Дня три назад пришли, просили поесть. Я им дала батон, колбасы нарезала. Они были одеты в летнюю одежду. Я спросила, где их мама, они сказали, в доме закрылась. Сказали, что не могут в дом зайти», — уточнила сотрудница продуктового магазина Вера Куракина.

В школу дети перестали ходить еще в ноябре. Их часто видели на улице без присмотра.

«Какие-то такие моменты стали проявляться, то дети зимой в футболках на улице на самокатах ездят. Для меня это тоже стало дико», — сказала соседка Алина Федотова.

Нам удалось найти старшую дочь Юлию, которая хочет установить опеку над тремя несовершеннолетними братьями, так как их отец умер.

«Младший, он вообще ни с кем общаться не хочет. Ребенок аж разговаривать почти перестал. Общается, разговаривает, но он не хочет ни с кем разговаривать. Ну а средний — на своей волне. Среднему вообще, по-моему, все равно. У него всегда такое», — поделилась старшая дочь Ольги Миккель Юлия.

Соседи рассказывают: несколько лет назад Ольга жила обычной жизнью — ходила на работу, воспитывала детей, вела соцсети. Даже имена своим сыновьям она выбрала незаурядные: Ариан-Ариарчи, Даниэль и Герман. Но все поменялось после того, как она встретила Ивана Крундышева, вместе с ним в ее жизни появились алкоголь и наркотики. Его тоже задержали полицейские. Он дает показания против своей возлюбленной.

«Мы начали следить за ее поведением. Ну, как бы вот последние ситуации, когда ей начали мерещиться люди, которых нет. Кто-то к ней ломится в дверь, хотя никого нет», — рассказала Алина Федотова.

«Последние пять лет она употребляет вещества. Очень сильно похудела. Заявления из школ и садов забрала и уехала на дачу. Ничего хорошего. Недавно пожар был», — поделилась одна из соседок семьи Миккель.

Пожар, о котором говорит соседка, устроили дети, когда в очередной раз остались дома одни. По данным нашего источника, Ольга Миккель имеет две судимости: за вандализм и распространение наркотиков. В 2023 году ее осудили на пять лет, однако наказание она должна была отбывать после отсрочки, с 2028 года.

Мальчики сейчас в больнице Кировска. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.

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