Войдет в топ-3: текущий год обещает быть очень жарким

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Метеоролог Вильфанд: текущий год может войти в тройку самых жарких

В тройке самых: текущей год обещает быть очень жарким

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Температура распределяется по Земле неравномерно.

Текущий год может войти в тройку самых жарких. Об этом изданию Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, 2025 год будет очень теплым. Он может войти в пятерку, а то и тройку самых жарких. Однако это не означает, что рекордный плюс будет держаться на всей планете.

«Тут другие факторы играют роль, но детализация по районам невозможна. То очень жарко будет на территории нашей страны, то на европейской, может быть, на сибирской, может быть, в североамериканской, но это не значит, что везде глобальная температура может быть очень высокой», — пояснил специалист.

Метеоролог заметил также, что учеными не выявлена прямая связь между зимой и летом. То, каким будет декабрь, январь и февраль, мягкими или суровыми, никак не влияет на то, насколько теплым будет лето. Наоборот, статистический анализ, многократно проводимый исследователями, опроверг этот народный миф.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что синоптики прогнозируют резкое потепление в Центральной России.

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