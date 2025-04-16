Начальники тоже плачут: что делать руководителю с эмоциональным выгоранием

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Диана Исаченкова
Диана Исаченкова Эксклюзив 38 0

Бизнес-ассистент Зуева: эмоционального выгорания удастся избежать с помощью хобби

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Как не сойти с ума, когда ты должен управлять другими и начинаешь забывать про собственную жизнь?

Эмоциональное выгорание может случиться не только у рядовых сотрудников, но и у руководителей компаний. Бизнес-ассистент и руководитель Диана Зуева поделилась с 5-tv.ru полезными лайфхаками, как этого избежать.

Интерес к теме ментального здоровья и высокой активности со временем не угасает. Люди до сих пор верят и ждут появления волшебных методов борьбы с этой «болезнью».

Отсутствие планирования и жизнь по течению — вот, те факты, которые приближают нас к потере контроля и выгоранию.

«Есть тип людей, которые живут „по воле дня“, но в этом случае происходит неэффективность, потеря перспективных возможностей. часто являются следствием отсутствия планирования. Решением может стать введение планирования в свою жизнь. Это могут быть различные приложения, онлайн-календари, либо печатный вариант любого удобного ежедневника. Если вы руководитель организации, эффективным решением станет найм ассистента», — отметила эксперт.

Не стоит всегда фокусировать внимание на быстрых заслугах. Даже если результата не удается быстро достичь, то это нормально. В проектах бывают стагнации, как и убытки. Здесь главное уметь смотреть на это под другим углом.

Помощник, который способен оптимизировать тайминг и повысить эффективность шефа, поможет освободить время для хобби и увлечений. Хоккей, танцы, йога или плавание помогут получить прилив счастья.

Так же не стоит забывать про режим дня, правильное питание и теплые крепкие отношения с близкими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пять симптомов предупреждают о надвигающемся нервном срыве.

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