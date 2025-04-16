«Будет гораздо лучше!» — что Светлана Пермякова изменила в своей внешности

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Светлана Пермякова прошла процедуру омоложения

Светлана Пермякова прошла процедуру омаложения

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость обратилась за помощью к пластическому хирургу.

Актриса Светлана Пермякова прошла процедуру омоложения. Об этом написало издание 7Дней.ru со ссылкой на пластического хирурга и косметолога Карла Тавберизде.

Артистка решилась «скинуть» несколько лет, результатами поделился врач. Эффект на лицо и в прямом, и в переносном смысле: нет второго подбородка, брыле, носогубных складок, а также подтянута кожа на веках.

Тавберизде заверяет, что если работать с человеком регулярно, то можно добиться и более впечатляющих результатов, так как эта процедура имеет накопительный эффект.

«Это еще с отеком. Будет гораздо лучше! Но в целом получилось очень натурально. Очень круто», — прокомментировал хирург.

Судя по всему, 53-летняя знаменитость основательно решила преобразиться внешне. Сперва заметно похудела, а теперь подкорректировала возрастные недостатки на лице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрису Светлану Пермякову предал любимый мужчина во время беременности. Знаменитость чуть не потеряла ребенка. Но все обошлось. Сейчас артистка воспитывает дочь Варвару.

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