Собянин: в пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до 2 часов ночи

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 46 0

Также горожане смогут воспользоваться более чем 150 маршрутами наземного транспорта до 03:30.

Собянин: в пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до 2 часов ночи

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Московский метрополитен на Пасху изменит режим работы. В ночь с 19 на 20 апреля станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для пассажиров до 02:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами — на станциях „Кропоткинская“ и „Бауманская“ — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров», — написал мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские школы активно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых и приграничных территорий. Ученики собирают гуманитарные грузы, отправляют письма и открытки, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Кроме этого, они приглашают защитников на различные мероприятия и оказывают поддержку детям из новых регионов.

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