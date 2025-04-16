Собянин: в пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до 2 часов ночи

Московский метрополитен на Пасху изменит режим работы. В ночь с 19 на 20 апреля станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для пассажиров до 02:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами — на станциях „Кропоткинская“ и „Бауманская“ — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров», — написал мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские школы активно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых и приграничных территорий. Ученики собирают гуманитарные грузы, отправляют письма и открытки, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Кроме этого, они приглашают защитников на различные мероприятия и оказывают поддержку детям из новых регионов.