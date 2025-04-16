Перехвачена рекордная партия: в Челябинской области полиция обнаружила нарколабораторию

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Оперативники изъяли 300 килограммов химии на сумму более одного миллиарда рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Рекордную партию синтетических наркотиков перехватила полиция в Челябинской области. Общий вес этих мешков, набитых психотропными веществами, — 300 килограммов. А стоимость запрещенного товара оценивается в астрономическую сумму, равную годовому бюджету небольшого города — более миллиарда рублей!

Производили все это в одном из гаражных кооперативов Магнитогорска. Как считают эксперты, за один месяц здесь выпускали около полутонны наркотиков. Задержаны четверо — работники лаборатории и курьеры.

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Перехвачена рекордная партия: в Челябинской области полиция обнаружила нарколабораторию

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