Перехвачена рекордная партия: в Челябинской области полиция обнаружила нарколабораторию

Рекордную партию синтетических наркотиков перехватила полиция в Челябинской области. Общий вес этих мешков, набитых психотропными веществами, — 300 килограммов. А стоимость запрещенного товара оценивается в астрономическую сумму, равную годовому бюджету небольшого города — более миллиарда рублей!

Производили все это в одном из гаражных кооперативов Магнитогорска. Как считают эксперты, за один месяц здесь выпускали около полутонны наркотиков. Задержаны четверо — работники лаборатории и курьеры.