«Это либо есть, либо нет»: Алсу рассказала, кем мечтает стать ее сын

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 55 0

Алсу поделилась, что ее восьмилетний сын Рафаэль видит себя композитором

«Это либо есть, либо нет»: Алсу рассказала, кем мечтает стать ее сын

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мальчик со всей серьезностью подошел к новому хобби.

Восьмилетний сын певицы Алсу, Рафаэль, заявил о желании стать композитором. Об этом Алсу заявила в беседе с 7Дней.ru.

Пока певица и предприниматель Ян Абрамов делят имущество в суде после 18 лет брака, в их семье подрастает тот, кто, возможно, в будущем разделит сцену с известными музыкантами страны.

У мальчика абсолютный слух — редкий природный дар, который невозможно развить, если он не заложен с рождения. Именно это заметила мама — и поддержала.

Фото: Instagram*/alsou_a

«Это либо есть, либо нет. Это можно развивать дальше. Поживем — увидим, но мы это будем всячески поддерживать, конечно», — рассказала Алсу.

Рафаэль пока учится во втором классе, но уже увлечен написанием музыки. Он не просто играет — пытается создавать. В доме звучат не только гаммы и этюды, но и наброски будущих произведений. И хотя пока все это — на уровне детского вдохновения, в семье относятся к его попыткам самовыразиться серьезно.

Старшие же его сестры, Сафина и Микелла, уже закончили музыкальную школу с отличием по классу фортепиано.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу составила список красных флагов в отношениях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.30
-0.47 93.68
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
«Стараются не вспоминать»: адвокат рассказал, как живут сестры Хачатурян
17:46
Сексу — бой? Автор фразы о «раздвигании ног» призвал женщин к целомудрию
17:32
Актриса Митрошина заявила, что ее сбил 13-летний сын известного кинопродюсера
17:21
ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 160 боевиков
17:09
Компресс под запретом? Почему не стоит использовать грелку при боли в животе
16:56
Страстная пятница 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Сейчас читают

Россия и США стали врагами для турецкой оппозиции
Посол РФ заявил о миллиардных потерях Германии от санкций
«Не ради хайпа»: Mary Gu поделилась опытом в благотворительности
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года