«Это либо есть, либо нет»: Алсу рассказала, кем мечтает стать ее сын

Мальчик со всей серьезностью подошел к новому хобби.

Восьмилетний сын певицы Алсу, Рафаэль, заявил о желании стать композитором. Об этом Алсу заявила в беседе с 7Дней.ru.

Пока певица и предприниматель Ян Абрамов делят имущество в суде после 18 лет брака, в их семье подрастает тот, кто, возможно, в будущем разделит сцену с известными музыкантами страны.

У мальчика абсолютный слух — редкий природный дар, который невозможно развить, если он не заложен с рождения. Именно это заметила мама — и поддержала.

Фото: Instagram*/alsou_a

«Это либо есть, либо нет. Это можно развивать дальше. Поживем — увидим, но мы это будем всячески поддерживать, конечно», — рассказала Алсу.

Рафаэль пока учится во втором классе, но уже увлечен написанием музыки. Он не просто играет — пытается создавать. В доме звучат не только гаммы и этюды, но и наброски будущих произведений. И хотя пока все это — на уровне детского вдохновения, в семье относятся к его попыткам самовыразиться серьезно.

Старшие же его сестры, Сафина и Микелла, уже закончили музыкальную школу с отличием по классу фортепиано.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу составила список красных флагов в отношениях.

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