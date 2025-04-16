«Столько ущерба и разрушений»: Байден публично раскритиковал Трампа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Джо Байден выступил с критикой администрации президента США Дональда Трампа

Байден раскритиковал сокращение администрацией Трампа расходов на Управление соц

Фото: Reuters/Chip Somodevilla

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Действия нынешней власти Белого дома деструктивны, уверен экс-президент.

Экс-глава США Джо Байден выступил с критикой нынешней президентской администрации Дональда Трампа. По мнению бывшего главы государства, перемены в системе социального обеспечения деструктивны. Его слова приводит CNN.

«Посмотрите, что произошло сейчас. Менее чем за 100 дней эта новая администрация сделала это — нанесла столько ущерба и столько разрушений. Это захватывает дух, что это может произойти так скоро», — заявил Байден.

В ходе своей речи экс-президент ни разу не упомянул имя Трампа, зато неоднократно осудил сокращения и изменения, которые происходят в Управлении социального обеспечения США. Байден обвинил нынешнюю администрацию в попытках сократить расходы на социальные программы ради налоговых льгот для богатых.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на обвинения Байдена заявила, что Трамп намерен предотвратить получение выплат по социальному обеспечению «нелегальными мигрантами и другими не имеющими на это прав лицами». Цель администрации президента — защищать благополучие «законопослушных, платящих налоги граждан и пожилых людей», отметила Ливитт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов из России.

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