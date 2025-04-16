Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов из России

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 15 0

Он был введен Джо Байденом весной 2022 года.

рамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов из России

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ, говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре Соединенных Штатов.

Соответствующий запрет Вашингтон ввел 21 апреля 2022 года во время президентства Джо Байдена. Этот запрет не действует для судов, которые перевозят исходные материалы, специальные ядерные или побочные ядерные продукты, что не могут приобретаться у альтернативных поставщиков.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о продлении на год режима чрезвычайного положения. Документ также включает продление антироссийских санкций и блокировки российских активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торговые ограничения против России не были введены, поскольку США продолжают переговоры по разрешению конфликта в Украине. Как пояснил Кевин Хассет, глава Национального экономического совета, Дональд Трамп решил не смешивать эти два вопроса, пока ведутся переговоры с Москвой.

При этом, писал 5-tv.ru, что Европа сейчас предпринимает любые попытки, чтобы сорвать мирный диалог России и США.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.59
0.29 93.34
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:03
Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов из России
20:48
Стена огня: в Самаре природный пожар подобрался к детскому саду
20:35
За деньги — нет: Трамп отказался продать Киеву оружие на 50 миллиардов долларов
20:23
«Бредит Марсом»: Путин сравнил Маска с советским конструктором Королевым
20:11
«Молекулярная» кухня: в популярном БАДе нашли запрещенное вещество
19:54
«Известия» вручили газеты от Дня Победы лучшим первичным организациям ветеранов

Сейчас читают

Россия и США стали врагами для турецкой оппозиции
Тепло как в июле: сколько продлится аномальная апрельская жара
«Молекулярная» кухня: в популярном БАДе нашли запрещенное вещество
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года