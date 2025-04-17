Никаких знаний: как вернуть деньги за некачественный онлайн-курс

Учеба в интернете не всегда приносит желаемые результаты.

Перед покупкой онлайн-курса необходимо изучить оферту и интернет-сайт образовательной платформы. Особое внимание стоит уделить договору, в частности — условиям возврата оплаты и расторжения соглашения. Тогда в случае, если продукт окажется «пустышкой», можно будет вернуть деньги. Об этом Газете.ру рассказала юрист Арина Сорокина.

«Проверьте, есть ли у школы лицензия на осуществление образовательной деятельности (например, на сайте Рособрнадзора), какие эксперты приглашены. Особое внимание уделите договору и программе курса: срок, программа обучения, а также внимательно изучите условия возврата оплаты и расторжения договора», — объяснила она.

Нередки случаи, когда оферта предусматривает условия, исходя из которых услуги считаются оказанными в момент, когда вы получаете доступ к образовательной платформе. При таком раскладе вернуть деньги будет непросто. Придется доказать, что программа курса некачественная и не соответствует заявленным стандартам. Детали обучения всегда нужно уточнять заранее, чтобы не разочароваться.

Иногда вычислить недобросовестную онлайн-школу очень просто. Достаточно проверить, нет ли с ее участием судебных разбирательств. С этим помогут сайты судов и ИНН организации, у которой вы приобретаете онлайн-курс.

«Возможно, эта онлайн-школа уже является активным участником судебных разбирательств, инициированных недовольными учениками. При осуществлении оплаты внимательно проверяйте банковские реквизиты и как именно производится оплата. Не переходите на подозрительные сервисы (в том числе онлайн-кошельки), а также не переводите денежные средства физическим лицам — так будет сложнее доказать назначение платежа. Обязательно фиксируйте оплату и требуйте чек. На основании ст. 782 ГК РФ», — предостерегает эксперт.

Не стоит забывать, что потребитель всегда имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке. Для того, чтобы сделать это, необходимо изложить свои требования в претензии и направить ее на юридический адрес онлайн-школы.

Вы можете вернуть деньги даже в случае, если разочаровались в приобретенном курсе уже после того, как прошли часть уроков. Конечно, тогда следует претендовать лишь на сумму пропорциональную стоимости изученного материала.

Покупка онлайн-курса — ответственный шаг. Осуществляя его, нельзя поддаваться эмоциям. Предложения стоит тщательно рассматривать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России намерены улучшить работу онлайн-школ.