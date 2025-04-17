«Это профнепригодность»: режиссер сериала «Склиф» прошлась по Кристине Асмус

Сериал «Склиф» остался без главной героини.

Режиссер сериала «Склиф» Мария Агранович впервые прокомментировала увольнение Кристины Асмус. Актриса подтвердила Super.ru, что Асмус и вправду выгнали со съемок проекта.

Не осталась в стороне и медиаменеджер Тина Канделаки, заявившая, что «определенное поведение» Кристины сделало дальнейшую работу невозможной.

Звезду «Интернов» неделю назад выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф» с формулировкой «создание токсичной атмосферы, угрожающей процессу». Она отказывалась налаживать отношения с исполнителем второй главной роли Матвеем Лыковым, просила менять сценарий в последний момент и затягивала сцены. Также актриса хотела, чтобы ее вписали в титры как креативного продюсера.

«Я могу сказать так, что правда (все, что писали про Асмус. — Прим. ред.). Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить, потому что есть соглашения определенные с продюсерами», — заявила Агранович.

Кристина Асмус известна российскому зрителю в первую очередь по роли Вари Черноус в сериале «Интерны». Настоящим прорывом для актрисы стал фильм Клима Шипенко «Текст». Он же послужил и поводом для хейта актрисы в соцсетях, из-за откровенной сцены с Иваном Янковским. На 2025 год намечены три премьеры с участием Асмус: драма «Чучело», комедия «Письмо Деду Морозу» и историческая драма о последних днях жизни поэта Сергея Есенина «Декабрь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Асмус увела Гарика Харламова из семьи и почему распался брак известных актеров.