«Слава Богу, было их немало»: как Терешина высасывала энергию из своих бывших

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 69 0

Татьяна Терешина забирала энергию у бывших, чтобы вновь стать популярной

Фото, видео: пресс-служба Европейской медиа группы (ЕМГ); 5-tv.ru

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Певица рассказала, как духовные практики и посыл во Вселенную привели к возрождению ее карьеры.

Певица Татьяна Терешина забирала энергию у бывших, чтобы вновь стать популярной. Об этом она рассказала в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио». Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Терешина призналась, что ее путь к обретению второй славы начался еще летом 2024 года. Артистка на тот момент уже несколько лет сидела дома и занималась воспитанием ребенка. В какой-то момент она резко осознала, что больше не может сидеть на месте и должна вернуться на сцену.

«Вдруг у меня такой инсайт произошел: почему я тут сижу? Я думаю, что у меня просто перестройка гормонов произошла. Потому что, когда рождается ребенок, ты три года ходишь не в себе вообще абсолютно», — говорит певица.

Именно тогда артистка, сама того не осознавая, запустила мощный посыл во Вселенную, говорит Терешина.

Она даже составила целый список дел для того, чтобы прийти к своей цели. Туда же входили и консультации у нумеролога.

Удивлению певицы не было предела, когда спустя непродолжительное время ей написала ее знакомая, которая недавно стала нумерологом, с просьбой о совместной работе.

В разговоре подруга-эзотерик упомянула про «расстановки» — ненаучный метод групповой терапии, разработанный немецким философом и психологом Бертом Хеллингером. Татьяна верит в силу мысли и утверждает, что к магии эти духовные практики не имеет никакого отношения. Певица охотно согласилась опробовать на себе.

«Я прихожу на эти расстановки, и почему-то решила спросить про мужчин, почему у меня такая „текучка“. К концу (сеанса — Прим. ред.) я поняла, за каким вопросом я пришла и за каким действием я пришла. Говорю: Знаете, я хочу забрать всю энергию у всех моих бывших. А у меня, слава Богу, было их немало. Энергии там можно взять много», — говорит Терешина.

Всю эту энергию певица хотела забрать в свое творчество. После проведения всех практик Терешина почувствовала большую боль в области плеч. Однако наставники заверили ее, что недомогание — это энергия от всех ее бывших мужчин, которая буквально взвалилась на ее плечи. По их словам, совсем скоро ей должно стать лучше. Так и получилось.

Уже спустя месяц ей звонит подруга и сообщает, что ее песня «Обломки чувств», которая была выпущена еще в 2008 году, стала очень популярной в TikTok среди молодежи. Теперь ее карьера вновь начинает идти вверх.

Терешина сначала никак не связала эти два события и пребывала в большом шоке от случившегося, но потом она поняла: практики не прошли даром.

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«Слава Богу, было их немало»: как Терешина высасывала энергию из своих бывших

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