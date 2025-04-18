Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 апреля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 21 по 27 апреля.

Всю неделю действует напряженная конфигурация, называемая «Большой крест» с участием Солнца и таких неслабых воинственных планет как Марс и Плутон, а также великой искусительницы Лилит. Этот период будет сложным, так как склонность людей к упрямству и несгибаемая вера в свою абсолютную истину и в свои силы учащает случаи конфликтов, давления на других, проявления деспотизма и своеволия.

Сильная внутренняя неудовлетворенность выливается в то, что кто-то начинает задевать чувства других.

Будет очевидна тенденция влияния на окружающих посредством эффективных манипуляций. Сейчас требуется контроль над собой и

своим поведением. Лучшая сублимация напряжения через адреналиновые занятия, посещении бани, курса спортивного массажа.

Однако желание добиться своегоможет стать и трамплином для значительных достижений. Сложившийся энергетический фон обладает большой силой, которая может действовать как разрушительно, так и созидательно, если использовать ее в своих интересах. Самое время, чтобы бороться и отстаивать свои права.

Эти дни обещают яркую реализацию тем, кто возьмет инициативу в свои руки, не боясь конкурировать и рисковать. Появляются

новые и оригинальные способы решения жизненных проблем, усиливается интуитивность и деловая хватка.

Напор в общении и острота языка приносят хорошие результаты. Вы сможете убеждать других, реализовывать свои планы с помощью активной коммуникации, переписки, личным визитам к клиентам. При поддержке друзей и единомышленников станет легче внедрять новые идеи и проекты. Испытайте себя в качестве активного исследователя и первопроходца. Также благоприятно проявление талантов в спорте, танцах, бизнесе, освоение новых технологий.

Овен — гороскоп

Овнам лучше дердать себя в узде — излишняя активность и взбалмошность приведет к разрушению любовных связей. Подумайте о

том, какие кардинальные перемены вы готовы запустить относительно личных проектов.

Возможен повышенный интерес к азартным играм или спекуляциям на рынке ценных бумаг. Постарайтесь избежать неоправданного риска в этих сферах.

Отдайте предпочтение активному и спортивному образу жизни.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов преобладает желание обособиться от коллектива и найти свой собственный путь. Явно выражено нежелание мириться с позицией вышестоящих лиц, официальных организаций, а также людей старшего поколения.

Шанс завоевать авторитет вы сможете благодаря таким качествам, как уступчивость, выдержка и проявление уважения к этим людям.

Стоит воздержаться от сделок с недвижимостью, землей и акциями.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы вовлечены в процесс общения, обмен информацией и многочисленные перемещения. Не исключено, что к концу недели вы почувствуете, что всего этого было слишком много.

Сосредоточьтесь на чем-то одном. Тогда и дело будет сделано и силы останутся на вечернюю пробежку или на прогулку в хорошей компании.

Мысли о том, что вас недостаточно ценят, лучше заменить позитивными убеждениями. И не верьте слухам и сплетням, которые могут появиться.

Рак — гороскоп на неделю

Раки — если вы сейчас начнете планировать свой бюджет, то сможете в дальнейшем избежать лишних и необдуманных трат. Важным критерием на этом пути является самодисциплина и самоорганизованность.

В эмоциональном плане возможна взвинченность и стремление к сексуальной близости. Чтобы найти желанный дзен, проверьте действенность энергопрактик.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, рассчитывайте на свои силы — можете быть излишне эмоциональны и «запустить пару шпилек» в несогласных. Кто-то почувствует склонность к применению физической силы при разрешении споров.

Главное для вас — это достижение победы над врагами. Но вспомните, что вы великодушны и воздержитесь от ультиматумов в адрес окружающих людей.

Попробуйте найти компромиссные решения.

Дева — гороскоп на неделю

Девам желательно добавить в свой распорядок дня физическую нагрузку, массаж, посещение СПА-комплекса. Также необходим четкий план на день и неуклонное следование расписанию. В противном случае возможен сбой в планах, а заодно в чувствах и настроении.

Стремление сделать все дела приводит к нервозному состоянию. Отвлекитесь от житейской суеты и обратите внимание на рацион. Если в нем присутствуют продукты низкого качества, исправьте это как можно скорее.

Весы — гороскоп на неделю

Весам звезды советуют полагаться на свои сильные качества и действовать независимо от взглядов и мнений других людей. Проявите оригинальность, творчество, здоровую агрессивность в необычных для вас занятиях. Прочь рутину.

Проблемы сейчас эффективнее решаются волевыми действиями, без лишней рефлексии. Откройтесь новым увлечениям, которые способны привнести ценный вклад в вашу жизнь.

Подходят занятия спортом, бизнесом, политикой. Нежелательны авантюрные проекты и участие в азартных играх.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам следует замедлить темп и преодолеть противоречия между домом и работой. Труднодостижимые цели и излишняя строгость с коллегами и домочадцами затрудняют как личностное, так и профессиональное развитие.

Не делайте рискованных шагов, о которых впоследствии пожалеете. Вечерняя медитация или просто тишина восстановят силы. Наличие перспективной жизненной стратегии позволит настроиться на обновление в жизни и пройти эти дни более мягко.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, захочется взяться на несколько дел одновременно, расширить свой круг знакомых и обмениваться новостями с первыми встречными. Но старайтесь при этом не вовлечься в интриги и не наделать ошибок в документах.

Отправляясь в дальний путь, проверьте наличие билетов, багажа и бронирования гостиницы.

Крупномасштабные планы лучше отложить, так как существует риск переоценить свои возможности и «построить замок из песка». Лучше заняться благотворительностью, принести пользу обществу и восстановить справедливость.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам может быть трудно обрести внутренний мир и источник получения удовольствий. Комплексы и ненужные страхи требуют трансформации и глубинной проработки. Не пожалейте денег на обновление своего состояния.

Сбалансированная и профессионально разработанная система питания восполнит силы и вернет былую уверенность в себя.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев вопросы брака, делового партнерства и сотрудничества претерпевает затруднения. Недооценка других людей приводит к просчетам и разрывам отношений, договоров и сделок.

Чтобы успешно справляться с насущными задачами, необходимо настроиться на сосуществование с людьми разных убеждений и

социальных слоев.

Используйте свое природное дружелюбие для поиска новых форм отношений как в любви, так и в социуме.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы склонны к рассеянности и невнимательности, что увеличивает вероятность путаницы в деловых бумагах и искажение информации. Крайне нежелательно участие в сплетнях и интригах.

Насколько возможно, разгрузите себя от рутины и бытовых дел. Полезно заняться здоровьем и перейти на правильное питание, отдохнуть в пансионате или принять водные процедуры.

Следует соблюдать осторожность с лекарствами и алкоголем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет знаки зодиака в любовной сфере.