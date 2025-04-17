Отношения укрепляются: как прошли переговоры Путина и эмира Катара

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Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом 17 апреля

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

По итогу переговоров президент Владимир Путин поблагодарил делегацию за визит и заявил, что встреча была плодотворной. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в разных сферах — от торговли до IT. Таким образом? Катар становится нашим стратегическим партнером.

«Хочу поблагодарить Ваше Высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить вашу делегацию, потому что работа была проделана большая предварительно», — сказал российский лидер.

«Большое спасибо, господин президент — от себя и от членов катарской делегации за теплый прием и гостеприимство. Очень надеемся в скором времени увидеть вас в Катаре. Спасибо», — ответил Тамим бен Хамад Аль Тани.

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