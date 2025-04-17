Михалков рассказал, как однажды дал автограф обнаженной поклоннице

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 409 0

Девушка призналась в любви к его творчеству.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

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Кинорежиссер Никита Михалков поделился забавной историей, которая произошла с ним в начале 2000-х годов. Как рассказал мэтр отечественного кинематографа в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, однажды обнаженная девушка призналась ему, что росла на его фильмах.

«Знаете, у меня была очень смешная история. Это было лет 25 назад. Мы сидели ночью поздно, работали, уже все устали. И я говорю своему секретарю: «Слушай, узнай пожалуйста, есть ли тут поблизости где перекусить?», — вспоминает Михалков.

Когда подходящее место неподалеку наконец-то было найдено, Никита Сергеевич в компании своих друзей и коллег выдвинулся по улицам ночной Москвы. Ничего не предвещало сюрпризов, однако, на подходе к нужному зданию, Михалков начал подозревать, что с этим местом что-то не так.

«Поняли, что мы попали в ночной клуб, и публика там соответствующая. Мы только собрались разворачиваться и уходить, как вдруг со стороны раздалось: „Ой, Никита Сергеевич, проходите!“. Мы спросили, можно ли тут быстренько перекусить, а между собой уже обсудили, что мы сейчас поедим и сразу „свалим“ отсюда», — продолжил историю режиссер.

Компания мужчин села в углу одного из залов, постаравшись слиться с окружением, однако из этой затеи у них, ожидаемо, ничего не вышло и совсем скоро их заметила одна из посетительниц.

«Мы сели в углу, заказали, и вдруг я боковым зрением вижу рядом с собой сосок женский. Я поворачиваю голову — стоит очаровательная девочка лет, наверное, 19, и говорит: «Здравствуйте, можете дать мне автограф?». Я ответил, что конечно могу, попросил у нее листочек бумаги, спросил имя. И пока я расписывался, она мне сказала: «А я воспитывалась на ваших фильмах», — со смехом закончил рассказывать об этом случае Никита Сергеевич.

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