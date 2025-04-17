Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 10 0

Лидеры России и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества, а также грядущий юбилей Победы.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе российского Кремля.

Лидеры дружественных стран обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики, а также поговорили на тему приближающегося юбилея победы в Великой Отечественной войне. Оба президента подчеркнули, что грядущий праздник крайне важен для всех жителей стран-победительниц.

Токаев также подтвердил, что он посетит Москву и примет участие в торжественных праздничных мероприятиях. Несколько дней назад, на состоявшихся в Алма-Ате переговорах, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что казахского лидера будут очень рады видеть на праздновании 80-летия Победы. По словам Лаврова, нынешний 2025 год особый сразу во многих отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать Парад Победы в Москве.

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