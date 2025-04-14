ЕС запретил кандидатам на вступление посещать парад Победы в Москве

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Глава МИД Латвии Браже: ЕС наказал кандидатам не посещать парад Победы в Москве

Фото, видео: RODRIGO JIMENEZ/ТАСС; 5-tv.ru

Глава МИД Латвии подчеркнула, что указания по этому поводу были «очень четкими».

И еще новость из Люксембурга: Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать Парад Победы в Москве. На откровение пошла Байба Браже, глава Латвийского МИД.

«Вчера у нас уже был очень насыщенный вечер. На ужине с западнобалканскими партнерами мы обсуждали вопросы внешней политики и политики безопасности, включая санкции. В том числе говорили об очень четких указаниях стран-членов ЕС кандидатам на вступление в союз — не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать эти поездки. Это не соответствует ценностям ЕС», — заявила дипломат.

Ценности у европейцев и правда меняются на глазах. Еще вчера представителей России не пригласили на мероприятия ко Дню освобождения узников концлагерей в Германии, а уже сегодня немецкая молодежь демонстрирует нацистские приветствия на фоне Освенцима. При этом, как уточняет издание Bild, молодые люди отделились только воспитательной беседой в школе.

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ЕС запретил кандидатам на вступление посещать парад Победы в Москве

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