Все вместе: Россию ждет бум семейных путешествий

Россию захлестнул бум семейных путешествий. Как выяснили «Известия», число бронирований на майские праздники и лето выросло на треть. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Абхазия и Таиланд.

Внутри страны люди выбирают Крым, Дагестан, Санкт-Петербург и Москву, а также Краснодарский край. Семейные путешественники не всегда могут комфортно разместиться в гостиницах — приходится бронировать сразу несколько номеров. Поэтому все чаще выбирают альтернативные варианты — гостевые дома, виллы и кемпинги.