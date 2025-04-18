Все вместе: Россию ждет бум семейных путешествий

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Число бронирований на майские праздники выросло на треть.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Россию захлестнул бум семейных путешествий. Как выяснили «Известия», число бронирований на майские праздники и лето выросло на треть. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Абхазия и Таиланд.

Внутри страны люди выбирают Крым, Дагестан, Санкт-Петербург и Москву, а также Краснодарский край. Семейные путешественники не всегда могут комфортно разместиться в гостиницах — приходится бронировать сразу несколько номеров. Поэтому все чаще выбирают альтернативные варианты — гостевые дома, виллы и кемпинги.

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