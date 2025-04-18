Запрещала играть в компьютер: подросток нанес 35 ударов ножом своей бабушке
Подросток из Нью-Йорка убил свою бабушку из-за отобранного ноутбука
Фото: 5-tv.ru
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В Нью-Йорке подросток зарезал свою родственницу из-за наказания. Его матери чудом удалось спастись.
Подросток из Нью-Йорка нанес 35 ударов ножом своей 56-летней бабушке и ранил 36-летнюю мать. Конфликт произошел после того, как женщина упрекнула 15-летнего сына в пропуске школьных занятий и решила забрать его ноутбук. О страшной трагедии сообщило издание People.
Предложение о таком наказании выдвинула бабушка, и юноша набросился на нее с ножом. После расправы над ней он направил нож на свою мать и нанес ей рану. Женщина упала, притворившись мертвой, а ее сын продолжил наносить удары бабушке.
Местный прокурор Рэймонд Тирни выдвинул обвинения против молодого человека в убийстве, покушении на убийство и нападении. В случае признания его виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет до пожизненного заключения.
На данный момент мать подростка находится в больнице, где все еще восстанавливается после нанесенных ран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии пьяный внук заживо сжег бабушку после ссоры.
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