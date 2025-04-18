Запрещала играть в компьютер: подросток нанес 35 ударов ножом своей бабушке

|
Полина Асташкина
Полина Асташкина 37 0

Подросток из Нью-Йорка убил свою бабушку из-за отобранного ноутбука

Мальчик нанес 35 ударов ножом своей бабушке из-за ноутбука

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нью-Йорке подросток зарезал свою родственницу из-за наказания. Его матери чудом удалось спастись.

Подросток из Нью-Йорка нанес 35 ударов ножом своей 56-летней бабушке и ранил 36-летнюю мать. Конфликт произошел после того, как женщина упрекнула 15-летнего сына в пропуске школьных занятий и решила забрать его ноутбук. О страшной трагедии сообщило издание People.

Предложение о таком наказании выдвинула бабушка, и юноша набросился на нее с ножом. После расправы над ней он направил нож на свою мать и нанес ей рану. Женщина упала, притворившись мертвой, а ее сын продолжил наносить удары бабушке.

Местный прокурор Рэймонд Тирни выдвинул обвинения против молодого человека в убийстве, покушении на убийство и нападении. В случае признания его виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет до пожизненного заключения.

На данный момент мать подростка находится в больнице, где все еще восстанавливается после нанесенных ран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии пьяный внук заживо сжег бабушку после ссоры.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.02
-0.57 93.25
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
В Москве установлен новый температурный рекорд
15:05
Лишение прав обеспечено: какие неочевидные ошибки стоят водительского удостоверения
15:00
Жителей столицы приглашают на творческие выступления участников конкурса грантов мэра Москвы
14:44
Запрещала играть в компьютер: подросток нанес 35 ударов ножом своей бабушке
14:30
«Театр абсурда»: Матвиенко об идее праздновать День Победы в столице Украины
14:13
Уже не Кен: Райан Гослинг покоряет «Звездные войны»

Сейчас читают

Глубокая рана: какими становятся дети, выросшие без материнской любви
Золотые, брендовые, эффектные: почему куличи на Пасху так дорого стоят
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года