Санду объявит решение о верительных грамотах российского посла в ближайшие недели

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 31 0

МИД Молдавии объявил троих дипломатов РФ персонами нон грата на территории страны.

Санду объявит решение о верительных грамотах российского посла в ближайшие недели

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/M. Popow

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Президент Молдавии Майя Санду объявит о своем решении о возможности принятия верительных грамот от нового российского посла в Кишиневе Олега Озерова в ближайшие недели. Об этом политик сообщила в эфире местного телеканала Jurnal TV.

«Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране», — заявила Санду во время передачи.

Президент призналась, что процедура верификации грамот затягивается из-за того, что ее не устраивают «некоторые заявления Кремля в адрес Республики Молдова».

МИД Молдавии объявил троих дипломатов РФ персонами нон грата на территории страны. Документ с этим решением был передан дипломату России, в нем указано, что работники диппредставительства якобы ведут какую-то деятельность, которая противоречит их статусу в Молдавии.

В ответ российское посольство подчеркнуло неприемлемость этих голословных обвинений о якобы вмешательстве государства во внутренние дела страны. РФ призывает Молдавию не допускать провокационных домыслов и обратить внимание на ведение прагматичного и двустороннего диалога Кишинева с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия сорвала поездку за Благодатным огнем в Иерусалим епископу, защищающему РПЦ. Его остановили в аэропорту Кишинева прямо перед самолетом и подвергли тщательной проверке.

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