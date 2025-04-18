Без веры и совести: ВСУ атаковали храм в приграничном селе Брянской области
ВСУ атаковали храм в приграничном селе Брянской области
Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru
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Взрывы прогремели в Страстную неделю, когда верующие готовятся к Пасхе.
В социальных сетях появились кадры, на которых, как утверждается, горит храм-часовня в приграничном селе Зерново Брянской области.
Удар из минометов нанесли боевики ВСУ, направили сюда и несколько ударных дронов. Причем, православную святыню они атаковали в страстную неделю, когда верующие готовятся к празднованию Пасхи.
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