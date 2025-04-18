Сорван пасхальный декор: в петербургском ЖК оскорбили чувства верующих

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 168 0

СК завел дело из-за срыва пасхальных украшений в подъезде в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Он не оценил украшенные к празднику подъезд и двор.

В Петербурге задержали фигуранта дела об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщило Главное следственное управления Следственного комитета (СК) России по городу своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, было возбуждено уголовное дело по статьям: «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам отношения к православной религии».

По версии правоохранительных органов, 13 апреля задержанный поручил рабочему снять украшения, посвященные православному празднику Пасха. Атрибутика была размещена жильцами на придворовой территории дома.

Рабочий выполнил поручение подозреваемого: снял украшения и сбросил икону, тем самым оскорбив чувства православных верующих.

В управляющей компании дома и у исполнителя задания, снявшего украшения, прошли обыски.

Ранее 5-tv.ru писал о необычных пасхальных традициях других стран. Пасха православных и католиков в 2025 году совпала и пройдет 20 апреля.

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