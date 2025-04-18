Яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 38 0

Суда, которые примут в нем участие, пройдут около тысячи километров.

Яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года

Фото: peterhofmuseum.ru

Третий яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года, сообщили в Государственном музее-заповеднике «Петергоф».

Это часть совместного проекта «Петергофа» и «Музея Мирового океана» по созданию резиденций на Балтике.

Поход будет включать в себя несколько этапов. Помимо морской части, в которой примут участие парусные яхты из Петербурга, Калининграда, Выборга и клубов Ленинградской области, будут организованы культурные мероприятия на берегу.

«Яхтенный поход „Россия на Балтике“ начнется в конце июня с культурной программы на набережного лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге, где флагманской яхте будет передан фрагмент оригинального алого паруса — символа праздника выпускников „Алые паруса“ в дар „Музею Мирового океана“ в Калининграде», — говорится в сообщении.

В рамках похода участники преодолеют около тысячи километров по Балтийскому морю: из Санкт-Петербурга до Калининграда и обратно.

Завершится проект «Мореходной Ассамблеей» — зрелищной регатой в Финском заливе с парадом парусов и фестивалем в Нижнем парке «Петергофа».

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