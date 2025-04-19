ВСУ за сутки десять раз атаковали объекты энергетики в России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Киев ударил по Белгородской, Брянской, Херсонской областям и ДНР.

ВСУ за сутки десять раз атаковали объекты энергетики в России

Фото: © РИА Новости/Ксения Михайлова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам энергетики в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и ДНР, заявили в Минобороны России. Всего за сутки было нанесено десять ударов по энергообъектам на территории России.

«Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сообщили в ведомстве.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.

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