Агитпоезд Минобороны РФ отправился с Киевского вокзала Москвы

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 43 0

Акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Агитпоезд Минобороны Российской Федерации отправился с Киевского вокзала Москвы по городам России. Поезд пройдет через 75 городов, сообщили в пресс-сллужбе ведомства. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В церемонии отправления приняли участие заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, представители ветеранских организаций, юнармейцы, участники «Движения первых», учащиеся военно-учебных заведений и довузовских образовательных учреждений МО РФ.

«За два с половиной месяца наш агитационный поезд пройдет свыше 33 тысяч километров по территории всех военных округов 61 субъекта Российской Федерации. На каждой станции будут проведены патриотические акции с участием воинов специальной военной операции, героев России и кавалеров боевых наград», — рассказал Горемыкин.

Поезд имеет восемь вагонов с тематическими экспозициями — они посвящены армии России, преемственности поколений и подвигу героев — прошлого и настоящего. Среди представленных экспонатов в том числе и выпуски «Известий» от 9 мая 1945 года. Также лекторы расскажут о подвиге советского народа в годы войны.

В составе поезда представлены четыре железнодорожные платформы. На них размещены образцы захваченной российскими бойцами в ходе проведения СВО трофейной техники: бронетранспортеры M113, International MaxxPro и Cougar производства Штатов, бронеавтомобиль Kirpi — турецкого, и Roshel Senator — из Канады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого пригласили на празднование 80-летия Победы 9 мая.

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Агитпоезд Минобороны РФ отправился с Киевского вокзала Москвы

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