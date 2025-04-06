Москва собирает гостей: кого пригласили на празднование 80-летия Победы 9 мая

Совсем скоро в России будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Москва готовится к 9 Мая и собирает гостей. Понятно, это ближайшие соседи по СНГ и ОДКБ. Но не только.

Генсек компартии Вьетнама получил приглашение через министра иностранных дел. Президент Бразилии уже подтвердил свой приезд, главы африканских стран из Сахеля выразили желание приехать в Москву. Наконец, председатель КНР подтвердил свой визит в Москву. В программе поездки Си Цзиньпина будут и мемориальные мероприятия, и деловые.

«Мы ждем его в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей — и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Сотрудничество между Китаем и Россией никогда не нацелено против третьих сторон и не поддается помехам извне. Мы не будем топтаться на месте по развитию двусторонних отношений, перед нами самая широкая перспектива. Наша дружба носит не конъюнктурный характер, а долгосрочный характер», — сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

И для России, и для Китая сложно переоценить значение этой победы. Для обоих государств в середине прошлого века стоял вопрос о существовании.

Свой вклад в сохранении памяти о Великой Победе внесут и «Известия». Наш мультимедийный центр запустил виртуальный интерактивный музей, который так и называется — «Великая Победа». Там несколько разделов: биографии героев войны, военачальников, анимированные карты, видеодокументы. И самое ценное — интервью с победителями, которые корреспонденты «Известий» записывали их по всему миру.

Здесь же воспоминания узников концлагерей и тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Благодаря искусственному интеллекту удалось также оживить снимки, выходившие в газете «Известия». В том числе уникальное фото, на котором Егоров и Кантария поднимают знамя над поверженным Рейхстагом.