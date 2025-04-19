В Кремле прошла церемония развода караулов Президентского полка

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 36 0

Зрелище привлекло сотни зрителей.

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоялась во дворе Московского Кремля. . Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В этом году церемонии развода караулов проходят под знаком юбилея Победы. В теплое время года их будут проводить каждую субботу.

Оркестр Президентского полка впервые исполнил парадную фанфару «9-е мая» и старинные марши. В церемонии были задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти. Пеший караул исполнил основные семь элементов: «квадрат», «диагональ», «круг», «расческа», «реверс», «лабиринт», «ручей». В честь 80-летия Победы зрителям представили новую фигуру — «Пятиконечную звезду».

Торжественный развод конных и пеших караулов впервые начал проводиться при Иване III. Церемония проводилась вплоть до 1917 года — в советское время она была заменена на смену часовых почетного караула у мавзолея с телом Ленина.

В современной России традиция была возвращена, претерпев изменения. В ней принимают участие 44 пеших военнослужащих и 12 всадников. Мероприятие проходит в музыкальном сопровождении президентского оркестра. Форма военнослужащих была создана к столетию Отечественной войны 1812 года и сшита по образцу формы 1909–1912 годов.

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