Пьяный байкер влетел в толпу детей в Иркутской области
Пьяный мотоциклист травмировал 15-летнюю девочку в Иркутской области
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Пострадавшую в результате инцидента школьницу госпитализировали.
В городе Зима Иркутской области 24-летний мотоциклист влетел в толпу подростков. Об этом заявила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону в своем Telegram-канале.
«Дорожный инцидент произошел вчера около 19 часов вечера. <…> В результате происшествия 15-летняя местная жительница с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение», — поделились подробностями инцидента в публикации.
По данным полиции, мужчина передвигался на высокой скорости на мотоцикле «Рейсер 300» без государственного знака, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Согласно сведениям Госавтоинспекции, с показаниями алкотестера он категорически не согласился.
На данный момент организована проверка по факту происшествия. После получения результатов будет вынесено правовое решение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморском крае мотоциклист, выехавший на встречную полосу, погиб после столкновения с иномаркой. ДТП произошло на Центральной улице в поселке Соловей-Ключ. Водитель автомобиля в результате аварии не пострадал.
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