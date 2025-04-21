«Я под санкциями»: Басков рассказал о сложностях отдыха за границей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 330 0

Певец Николай Басков рассказал о своих путешествиях в условиях санкций

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Плотный график и политические ограничения сильно «давят».

Отдых не всегда может быть в радость. Об этом рассказал народный артист России Николай Басков на фестивале «Удачные песни» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Артист отметил, что ему нравится уходить от суеты на курортах, однако творческие проекты не позволяют заниматься этим с желаемой периодичностью.

«Люблю (Отдыхать. — Прим. ред.), но сейчас пока не получается, график просто очень сильный. Сейчас еще тур огромный по стране. Вместе с этим отборочные начинаются», — рассказал он.

Со слов Баскова, рабочие процесс его привлекают не меньше, и их в последнее время прибавилось.

«Пока я активный, надо работать. Я люблю работать», — добавил певец.

На вопрос о том, какие страны исполнитель предпочитает посещать, он дал однозначный ответ.

«Куда я могу ездить? Я могу ездить только в Африку, в Дубай, в Турцию и на Мальдивы. Остальное — везде я под санкциями», — пояснил певец.

Ранее, писал 5-tv.ru, Басков поделился тонкостями ремонта в своем доме. Для будущей жилплощади артист подбирает все вещи со вкусом и оценивает каждую мелочь.

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