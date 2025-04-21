Спасатели борются с пожарами в Ростовской и Оренбургской областях

В Ростовской области спасатели борются с ландшафтным пожаром. В пригороде Батайска вспыхнул камыш. Густые клубы черного дыма видно за несколько километров от очага.

Сообщается, что постройки находятся далеко от места возгорания и риска, что огонь перекинется на жилые дома нет.

Горит сухая трава и в Оренбургской области. Ситуация осложняется сильным ветром. Бороться с огнем спасателям помогают добровольцы.