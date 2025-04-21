Спасатели борются с пожарами в Ростовской и Оренбургской областях

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В Ростовской области горит камыш, а в Оренбургской — сухая трава. Сильный ветер осложняет тушение огня.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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В Ростовской области спасатели борются с ландшафтным пожаром. В пригороде Батайска вспыхнул камыш. Густые клубы черного дыма видно за несколько километров от очага.

Сообщается, что постройки находятся далеко от места возгорания и риска, что огонь перекинется на жилые дома нет.

Горит сухая трава и в Оренбургской области. Ситуация осложняется сильным ветром. Бороться с огнем спасателям помогают добровольцы.

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