Актер исполнил роль обаятельного и веселого Арлекина.

Актер Рузиль Минекаев сыграл в новой сказке «Буратино» роль обаятельного и веселого Арлекина. О том, какой его персонаж, когда его никто не видит, Минекаев сообщил на съемочной площадке. Молодой артист также отметил, что в восторге от своего костюма — ему в нем тепло даже в ноябре.

Его с Арлекином объединяет жизнерадостность, и он очень рад возможности сыграть позитивного, оптимистичного и эмоционального героя. Журналисты спросили артиста, какой Арлекин наедине, когда никого рядом нет.

«Он грустит, когда один. А, может быть, он боится грустить, и все прячет за своим смехом», — добавил Минекаев.

Первый трейлер главной сказки 2025 года «Буратино» представили кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино России.

«НМГ Кинопрокат»; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Картина основана на классическом произведении Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Выход фильма сопровождается масштабной промо-компанией, охватившей медиафасады восьми крупных городов страны. Так, на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону россияне могли ознакомиться с видеопостерами с главными персонажами картины.

«Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года, и эта дата выбрана неслучайно — ровно 50 лет назад в СССР состоялась премьера культового телефильма «Приключения Буратино».