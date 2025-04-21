«Есть у нас сходство» — Рузиль Минекаев о своем персонаже в новой сказке «Буратино»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 35 0

Минекаев о персонаже в Буратино: нас с Арлекином объединяет жизнерадостность

Фото, видео: «НМГ Кинопрокат»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер исполнил роль обаятельного и веселого Арлекина.

Актер Рузиль Минекаев сыграл в новой сказке «Буратино» роль обаятельного и веселого Арлекина. О том, какой его персонаж, когда его никто не видит, Минекаев сообщил на съемочной площадке. Молодой артист также отметил, что в восторге от своего костюма — ему в нем тепло даже в ноябре.

Его с Арлекином объединяет жизнерадостность, и он очень рад возможности сыграть позитивного, оптимистичного и эмоционального героя. Журналисты спросили артиста, какой Арлекин наедине, когда никого рядом нет.

«Он грустит, когда один. А, может быть, он боится грустить, и все прячет за своим смехом», — добавил Минекаев.

Первый трейлер главной сказки 2025 года «Буратино» представили кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино России.

«НМГ Кинопрокат»; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Картина основана на классическом произведении Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Выход фильма сопровождается масштабной промо-компанией, охватившей медиафасады восьми крупных городов страны. Так, на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону россияне могли ознакомиться с видеопостерами с главными персонажами картины.

«Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года, и эта дата выбрана неслучайно — ровно 50 лет назад в СССР состоялась премьера культового телефильма «Приключения Буратино».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Есть угроза: какие шансы попадания в Россию вируса чикунгунья
16:00
«Есть у нас сходство» — Рузиль Минекаев о своем персонаже в новой сказке «Буратино»
15:47
Вспышка бешенства зафиксирована сразу в нескольких регионах России
15:39
Патрушев обсудил ход весенних полевых работ с главой Ставрополья
15:33
Флирт через эмодзи: как смайлики в переписке могут вас рассорить с друзьями
15:15
Трагедия в Татарстане: школьник погиб в результате столкновения квадроцикла с иномаркой

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Сыгравший Буратино актер раскрыл сумму гонорара за легендарную роль
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года