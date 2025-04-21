Россия и Казахстан обсудили сохранение исторической памяти

В Тверской области 21 апреля прошло 23-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан. Мероприятие было организовано в рамках визита делегации из Казахстана в Тверскую область. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии участвовали: Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, Жакип Асанов, заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан, Игорь Руденя, губернатор Тверской области, и Дмитрий Баканов, генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос». Также в режиме видеоконференции присутствовали представители министерств и ведомств двух стран.

В центре внимания на встрече оказались совместные инициативы России и Казахстана, которые способствуют сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, были рассмотрены аспекты сотрудничества между регионами и перспективы развития партнерства в космической сфере.

«Мы высоко ценим вклад наших дедов и прадедов в разгром фашисткой Германии. Помним о том, что каждый второй ушедший из братской Республики на фронт отдал свою жизнь за нашу Победу. Они обороняли Москву и Ленинград, сражались за Сталинград, на Курской дуге, под Ржевом, освобождали страны Европы и штурмовали Берлин. Наши народы вместе победили фашизм, и особенно ценно, что мы вместе отмечаем этот великий праздник», — сказал Андрей Яцкин.

Он отметил, что в ходе недавнего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан главы государств подписали Совместное заявление, в котором выразили намерение укрепить стратегическое партнерство. В частности, они договорились провести торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы.

В ответ Жакип Асанов заявил, что Российская Федерация и Казахстан — ключевые партнеры.

«Визит к нам президента России Владимира Владимировича Путина в ноябре прошлого года стал знаковым событием и придал новый импульс нашему сотрудничеству. Заседании Комиссии проходит в преддверии важной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И мы вспоминаем о невероятном мужестве и единстве наших народов в борьбе с врагом», — добавил он.

В ходе обсуждения перспектив сотрудничества между государствами губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что взаимодействие активно развивается в ключевых секторах экономики, таких как машиностроение, металлообработка, пищевая и легкая промышленность. Среди перспективных направлений были выделены логистика, промышленность, а также туризм и культура. Говоря о перспективах экономического сотрудничества, участники встречи отметили большой потенциал для обмена туристами и обсудили разработку новых туристических маршрутов.

В ходе встречи также были представлены идеи по проведению в регионе выставок, организованных в Казахстане.

«Сегодня главной темой стало сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и подготовка к празднованию 80-летия Победы. Наша общая задача — донести до молодого поколения ценность и значимость подвига советских солдат, тружеников тыла. И очень многое делается в этом направлении в рамках межгосударственного сотрудничества», — сказал Жакип Асанов по итогам мероприятия.