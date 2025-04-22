В Одессе зафиксирована серия мощных взрывов

Серии ударов по Одессе. В городе этой ночью работали сирены воздушной тревоги. Местные СМИ и интернет-паблики рассказывают о десятках взрывов и возникших на их местах пожарах.

Среди пораженных военных и стратегических целей называется, в том числе НИИ «Шторм». Институт, известный еще с советских времен. В последнее время киевский режим организовал в его помещениях склад боеприпасов.

Там также собирали украинские дроны и производили электронику для нужд Вооруженных сил Украины.