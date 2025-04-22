Путин принял в Кремле султана Омана Аль Саида

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32 0

Два лидера планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин встретился с султаном Омана Хайсамом бен Тарик Аль Саидом в Кремле. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят обострение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что переговоры должны будут пройти в узком составе, а после стороны посетят торжественный государственный обед. По окончании переговоров государственные деятели подпишут некоторые документы.

«Планируется обсуждение положения дел на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российская позиция остается неизменной — необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — сообщили в Кремле.

Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх завил, что Маскат и Москва собираются подписать десять соглашений. Они должны будут расширить сотрудничество стран в разных сферах, а также укрепить связь между государствами.

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