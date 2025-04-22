Обмен мнениями: Лавров обсудил с вице-премьером Лаоса перспективы сотрудничества

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Сергей Лавров обсудил с вице-премьером Лаоса перспективы сотрудничества

Лавров обсудил с вице-премьером Лаоса развитие экономического сотрудничества

Фото: mid.ru

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Приоритет — развитие торгово-экономической и гуманитарной сфер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве переговоры с заместителем премьер-министра Лаоса Салемсаем Коммаситом. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в Telegram-канале.

Исходя из данных, предоставленных МИД РФ, участники переговоров обсудили текущее положение дел, а также перспективы двустороннего взаимодействия в будущем. Приоритет — практическое сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и глобальной повестки дня», — сказано в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Переговоры проходили в дружественной и доверительной атмосфере. Такой настрой является традиционным для отношений России и Лаоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма. Такое заявление сделал Сергей Лавров в связи с тем, что страны ЕС запретили своим представителям посещать Россию в День Победы.

По мнению главы МИД РФ, этот жест — прямой сигнал к возрождению нацистской идеологии в Европе.

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