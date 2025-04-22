В Индии террористическая группировка открыла огонь по мирному населению

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

В Индии 27 человек погибли при нападении террористов

В Индии террористическая группировка открыла огонь по мирному населению

Фото: www.globallookpress.com/Ronald Patrick

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Известно о десятках погибших.

В результате нападения группы террористов на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира погибли 27 человек. Об этом сообщил телеканал News18 India со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно словам одного из пострадавших, огонь по людям открыли двое террористов в военной форме.

«Группа террористов, связанных с Лашкар-е-Тайба*, напала на группу туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, убив 27 человек и ранив многих других», — говорится в материале.

Среди погибших есть иностранцы, женщины и пожилые люди, отмечает издание.

Ответственность за нападение на себя взял «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимум 12 человек погибли от авиаударов США по рынку и жилому району в Йемене. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Mayadeen, который ссылается на Минздрав страны. Среди мирного населения есть раненые. До этого 15 марта текущего года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий, направленных против хуситов в Йемене.

* — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.46
0.70 94.04
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
«Идиотов ничего не исправит»: Захарова об отмене культуры
19:44
Космонавт Александр Полещук попал в серьезное ДТП с такси в Москве
19:24
В Индии террористическая группировка открыла огонь по мирному населению
19:05
Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима
18:48
Помощь отдыхающим: Роспотребнадзор запустил горячую линию к майским праздникам
18:35
«Жуков и Рокоссовский»: в Москве откроются детские военно-спортивные лагеря

Сейчас читают

SHAMAN исполнил песню к 80-летию Победы с Расторгуевым и Вайнбергом
Хорошо и плохо: пранкеры Вован и Лексус о применении ИИ в кино
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года