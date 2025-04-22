В Индии террористическая группировка открыла огонь по мирному населению

Известно о десятках погибших.

В результате нападения группы террористов на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира погибли 27 человек. Об этом сообщил телеканал News18 India со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно словам одного из пострадавших, огонь по людям открыли двое террористов в военной форме.

«Группа террористов, связанных с Лашкар-е-Тайба*, напала на группу туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, убив 27 человек и ранив многих других», — говорится в материале.

Среди погибших есть иностранцы, женщины и пожилые люди, отмечает издание.

Ответственность за нападение на себя взял «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимум 12 человек погибли от авиаударов США по рынку и жилому району в Йемене. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Mayadeen, который ссылается на Минздрав страны. Среди мирного населения есть раненые. До этого 15 марта текущего года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий, направленных против хуситов в Йемене.

* — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России