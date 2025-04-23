Переговоры США и Украины могут быть отложены

Переговоры между США и Украиной могут быть отложены. Об этом сообщает Sky News. Они должны были состояться в среду. Делегации, как планировалось, должны были обсудить план сделки президента США Дональда Трампа. Как сообщает Daily Telegraph, он состоит из семи пунктов. Один из ключевых — официальное признание Крыма российским. И, вероятно, других территорий, которые уже вошли в состав нашей страны по итогам референдума.

При этом Украина, по информации источников газеты, остается без четких гарантий безопасности, на которых она так настаивала. Как пишет Financial Times, в Киеве все же согласны с некоторыми условиями Трампа. Однако какими именно — не уточняется. Американскую делегацию на переговорах возглавит специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, а госсекретарь США Марко Рубио поездку в Лондон отменил в последний момент.

«Госсекретарь Рубио — очень занятой человек. Он один из самых активных госсекретарей, которые у нас были. И поэтому, когда есть определенные планы, они, знаете ли, условны. В данном конкретном случае на встречах в Лондоне он присутствовать не будет», — заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

Участие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа также пока не подтверждено. Но точно известно, что после переговоров он отправится в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что его визит ожидается на этой неделе. В преддверии встречи в Лондоне западные СМИ все больше обсуждают пункты из предполагаемого плана Трампа. Однако в Кремле заявили, что с деталями предложения Вашингтона еще не знакомы. И работа с американцами продолжается.