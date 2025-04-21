Уиткофф может снова посетить РФ после переговоров в Лондоне

Это случится, если позиции США, Украины и ЕС будут согласованы в ходе переговоров.

После переговоров, которые состоятся в Лондоне на этой неделе, Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, может вновь посетить Россию с визитом. Об этом 20 апреля написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

В ходе встречи в Великобритании будут присутствовать представители Соединенных Штатов Америки, включая государственного секретаря Марко Рубио и специального посланника по Украине Кита Келлога. Также на встрече будет присутствовать делегация из Киева.

В случае, если позиции США, Украины и ЕС будут согласованы в ходе переговоров, Уиткофф может вновь посетить Россию с официальным визитом.

Ранее американский лидер заявил, что в ближайшие дни рассчитывает получить от России ответ относительно возможного перемирия на Украине. Также он не исключил возможности принятия экономических мер в случае, если российская сторона не откликнется на его предложение.

Во вторник, 15 апреля, Стивен Уиткофф сообщил, что Соединенные Штаты продолжают работу над соглашением с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что существует потенциал для развития отношений с Россией через коммерческое сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил развитие российско-американских отношений.