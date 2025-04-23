На Apple составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Компании грозит крупный штраф размером до четырех миллионов рублей.

На Apple завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений*

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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На компанию Apple Distribution International Ltd составлен протокол за пропаганду нетрадиционных отношений*. Соответствующая информация появилась на сайте московского Таганского суда.

Уточняется, что суд возбудил делопроизводство о совершении административного правонарушения. По статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* и (или) предпочтений, смены пола*, отказа от деторождения*» компании может грозить штраф от одного до четырех миллионов рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Apple не впервые попадает под штраф — в ноябре 2024 года тот же Таганский суд столицы назначил административное наказание в виде удержания 3,6 миллионов рублей за неудаление информации, запрещенной в РФ.

А до этого, в апреле, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России увидела признаки нарушения российского законодательства в действиях американской компании по бесконтактным платежам.

«Действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства… Признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для принятия мер антимонопольного реагирования», — сообщал ранее 5-tv.ru, со ссылкой на сообщение пресс-службы.

* — движение признано в России экстремистским.

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