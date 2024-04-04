ФАС России потребовала от Apple объяснений по поводу бесконтактных платежей

Американская компания создает преимущественные условия для своих продуктов и приложений сторонних разработчиков не из РФ, а также системе Apple Pay.

Федеральная антимонопольная служба России увидела признаки нарушения российского законодательства в действиях американской компании Apple по бесконтактным платежам. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«Действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства… Признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для принятия мер антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении.

Установлено, что сейчас россияне не могут пользоваться функционалом для получения банковских услуг и совершения оплаты. Apple удалила из AppStore и не допускает в него мобильные приложения многих банков России. Нельзя устанавливать на устройства продукты не из их магазина. При этом Apple Pay не дает использовать российские банковские карты, нельзя пользоваться системами бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и другими.

Также Apple собирается внести изменения в iOS, Safari и AppStore для пользователей устройств в Евросоюзе. В том числе им будет дозволено устаналивать альтернативные магазины приложений, загружать их в магазин, а еще откроют доступ к NFC для других систем бесконтактной оплаты. ФАС считает, что технические возможности позволяют компании сделать это и для российских пользователей.

Таким образом, Apple создает преимущественные условия для своих продуктов и приложений сторонних разработчиков не из России, а также системе Apple Pay. ФАС направила письмо компании с призывом предоставить подробную мотивированную позицию по данной теме.

Следует отметить, что в последние годы российские банки вынуждены создавать приложения для клиентов, пользующихся устройствами на базе iOS, ведь «яблочная компания» удаляет их из магазина. Так, в конце января Сбербанк выпустил «Учет Онлайн». А почти спустя месяц из магазина пропали приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «Привет!» и «СБПэй».

Ранее 5-tv.ru писал, что масштабный сбой произошел в работе большинства сервисов Apple. У многих пользователей по всему миру не работал App Store и не только.