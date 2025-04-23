Неизлечимая болезнь или легкий недуг: можно ли навсегда вылечить варикоз

Варикоз — это проблема, которая может привести к осложнениям, если вовремя не обратиться к врачу. Возможно ли избавиться от этого заболевания, рассказал Захриддин Собиров

На сегодняшний день вылечить варикозное расширение вен медикаментозным способом не представляется возможным. Об этом URA.RU сообщил врач сервиса СберЗдоровье Захриддин Собиров.

«На сегодняшний день не существует лекарственных средств, которые способны вылечить варикозное расширение вен. Препараты из группы флавоноидов хотя и широко применяются, не доказали высокой эффективности в терапии — они могут лишь облегчать симптомы заболевания», — заявил специалист.

Также он подчеркнул, что при появлении первых признаков варикоза нужно незамедлительно обратиться к врачу-флебологу. Он поможет оценить состояние сосудов и назначит требующуюся терапию. Отсутствие лечения может привести к осложнениям.

Специалист объяснил, что правильный венозный отток крови обеспечивается работой мышечно-венозной помпы, которая активизируется при движении — например, во время ходьбы. Поэтому отсутствие физической активности приводит к развитию варикозной болезни из-за застоя крови в венах. На ранних этапах заболевание выглядит, как сосудистые сеточки или «звездочки», которые проступают на коже.

Со временем болезнь может прогрессировать. В таком случае варикоз проявляется в виде отеков ног, изменении цвета кожи, возникновении зуда, ощущении тяжести и судорогах в ночное время.

Варикозное расширение вен — это проблема поверхностных вен, при которой нарушается работа клапанов, и кровь вместо движения к сердцу застаивается, растягивая сосуды. Глубокие вены не страдают, так как их поддерживают мышцы.

Чаще всего причиной возникновения варикоза становится наследственность. У женщин он бывает, потому что их гормоны сильнее воздействуют на вены. Тогда они становятся более подвержены данному заболеванию. Беременность, высокие каблуки и долгое сидение или стояние на одном месте тоже повышают риск развития варикоза.

Сосудистые звездочки и сеточки можно убрать по косметическим показаниям с помощью склеротерапии. Эта процедура предполагает введение специального препарата, который «запаивает» пораженные сосуды, полностью устраняя проблему.

Если варикоз проявлен более серьезно, например, если образуются узлы размером от 4 мм и обнаруживается обратный ток крови (рефлюкс), появляется необходимость в хирургическом вмешательстве. Самым эффективным методом в таком случае становится эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК), позволяющая лечить заболевание на любой стадии.

«Важно понимать, что варикоз может возвращаться даже после операции», — предупредил Собиров.

Чтобы болезнь не возвращалась, врач рекомендует регулярно заниматься физической активностью, а особенно плаванием и скандинавской ходьбой. В борьбе с варикозом эти виды спорта наиболее эффективны.

Также, по его словам, не стоит длительное время находиться в статичных позах и использовать компрессионный трикотаж (например, гольфы 1 класса компрессии) при длительных статических нагрузках.

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