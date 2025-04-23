В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в школе

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Для установления причин произошедшего следователи допросили свидетелей, в том числе руководство и персонал школы.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после сообщений о массовом отравлении детей в местной школе. Об этом заявила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Известно, что уголовное дело возбуждено по части 1 статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Для установления причин произошедшего следователи допросили свидетелей, в том числе руководство и персонал школы. Также были запрошены документы об оказании услуг по предоставлению питания школьникам в столовой.

Следствие по делу на данный момент продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать в Рошале усыпляла детей таблетками от шизофрении. В материале уточнили, что родительница несколько дней не справлялась с шумными детьми, поэтому стала давать им нейролептики, которые употребляла сама по назначению врача. Однако на третье утро после начала «лечения» дети уже страдали от тошноты и рвоты. Перепуганная мать вызвала скорую помощь.

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