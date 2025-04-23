Двух бывших сотрудников «Россети Московский регион» приговорили к тюремным срокам за взятку

Мосгорсуд признал виновными бывших сотрудников «Россети Московский регион» в получении особо крупной взятки. Владимир Медников и Алексей Сычев получили деньги за помощь в заключении контрактов подрядчиков. Оба отправлены в колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Экс-начальник управления капитального строительства филиала «Северные электрические сети» Владимир Медников приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Его заместитель Алексей Сычев получил девять лет. Помимо срока, каждый должен выплатить штраф — 35,4 миллиона рублей. Это в два раза больше полученной ими взятки.

Приговор уже вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки. Известно, что 46-летний полковник внутренней службы пообещал решить за деньги вопрос о смягчении условий содержания под стражей одному из обвиняемых, находящемуся в следственном изоляторе. Размер взятки составил 1,2 миллиона рублей.