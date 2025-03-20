В Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки

Руководителя СИЗО № 1 УФСИН по Смоленской области задержали за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

Известно, что 46-летний полковник внутренней службы пообещал решить за деньги вопрос о смягчении условий содержания под стражей одному из обвиняемых, находящемуся в следственном изоляторе. Размер взятки составил 1,2 миллиона рублей.

Согласно условиям сделки, эту сумму родственники указанного лица должны были передать через ранее неоднократно судимого знакомого 46-летнего мужчины. Посредник был задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе. Украинские спецслужбы обещают деньги тем, кто поможет устроить взрыв в жилом районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Целью злоумышленников, завербовавших мужчину, были представители органов местной власти. На допросе задержанный рассказал, что с ним связался человек из украинских спецслужб и сначала дал задание только сфотографировать здания, где должен был произойти теракт.