Дубайский шоколад проверят на фальсификат и опасные компоненты

Трендовый десерт может оказаться опасным для здоровья россиян.

В России повсеместно стал продаваться мегапопулярный и относительно дешевый дубайский шоколад. Как отмечается в эксклюзивном материале «Известий», глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), возглавляющий также общественный совет при Роспотребнадзоре, Олег Павлов обратился в госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и Роспотребнадзор с просьбой пресечь реализацию и изъять из оборота данный товар.

Павлов в своем обращении заявил, что модный дубайский шоколад продается, в основном, в несетевой рознице и в сети. Стоит одна плитка по результатам исследования ОПИ от 199 рублей за упаковку весом 40 граммов, 351 рубль за 75 граммов и до 622 рублей за 130. После контрольной закупки и мониторинга выяснилось, что внушительная доля образцов не соответствует обязательным требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 (Пищевая продукция в части ее маркировки).

«Типичные нарушения — отсутствие обязательной информации на русском языке об изготовителе, импортере, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также о компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции (орехи) и тому подобное», — сообщил глава ОПИ.

В обращении Павлова сказано, что в связи с выявленными нарушениями можно назвать упомянутый шоколад потенциально опасным для здоровья товаром. Он также подчеркнул, что еще в прошлом году немецкие ученые проводили исследования на своем рынке дубайского шоколада, прибывающего, в основном, из третьих стран, таких как Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) или Иордания.

Немецкие эксперты опубликовали свои выводы, в которых указали: в процессе изучения 38 образов они нашли нарушения в половине, а девять и вовсе сочли небезопасными. В шоколаде обнаружились вредные добавки и загрязняющие вещества, в частности: 3-монохлорпропандиол (3-MCPD), глицидиловые эфиры жирных кислот, токсины плесени, канцерогенов и другие. По мнению главы ОПИ, такие сладости производятся и перевозятся, скорее всего, нелегально, а еще создают риски причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дубайский шоколад опустошил мировой рынок орехов.